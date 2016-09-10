"Оренбург" и "Анжи" голов не забили

"Оренбург" в домашнем матче 6-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Анжи" – 0:0. Таким образом, дебютант премьер-лиги набрал 4 очка и покинул зону вылета. В активе махачкалинцев 8 очков, команда Павела Врбы поднялась на 7-е место.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Оренбург" - "Анжи" (Махачкала) - 0:0

"Оренбург": Абакумов, Малых, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов, Коронов (Нехайчик, 84), Померко, Георгиев, Воробьев, Бамба (Ефремов, 26), Делькин (Саная, 78).

"Анжи": Беленов, Яковлев, Лазич, Менса, Мусалов, Георгиевский (Газимагомедов, 89), Гасанов, Ямбере, Эбесилио (Будковский, 65), Бериша (Иличевич, 77), Обертан.

Предупреждения: Менса, 9. Обертан, 57. Георгиев, 60. Ойеволе, 75.

Судьи: Чистяков (Азов). Усачев (Ростов-на-Дону), Лунев (Новосибирск).

10 сентября. Оренбург. Стадион Газовик.

Текстовая трансляция матча