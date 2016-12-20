"Оренбург" и "Амкар" не меняли решения о проведении сборов в Турции

"Оренбург" и "Амкар" по-прежнему планируют проведение межсезонных сборов в Турции перед возобновлением чемпионата России. Ранее стало известно, что 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.

– "Оренбург" планировал провести три сбора в Турции с начала января по конец февраля, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Оренбурга". – Планы проводить там сборы остаются, будем следить за развитием ситуации и выражаем соболезнования семье посла. Что касается гарантий безопасности, то в первую очередь их ждет наше правительство. Если гарантии будут в порядке, значит и у нас все будет в порядке.

– Никаких вводных не поступало, поэтому остается так, как есть, – отметили в пресс-службе "Амкара". – Будем ждать слов правительства, после чего будем решать.

Напомним, что в начале 2016 года большинству клубов премьер-лиги пришлось отказаться от сборов в Турции из-за рекомендаций руководства страны. В конце августа сборная России провела товарищеский матч с Турцией (0:0) в Анталье. Это была первая игра национальной команды под руководством Станислава Черчесова на посту главного тренера.