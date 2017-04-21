"Оренбург" хочет продлить контракт с Евдокимовым

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером команды Робертом Евдокимовым. Нынешнее соглашение специалиста заканчивается в конце этого сезона. На данный момент команда идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

- Если вы знаете историю футбольного клуба "Оренбург", мы такие резкие движения не делаем, - цитирует ТАСС Столыпина. - Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг. К Евдокимову у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки. Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца. Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном - остаться.