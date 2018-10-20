"Оренбург" - "Енисей": Бодул и Саркисов - в атаке красноярцев

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Енисея" на матч 11-го тура премьер-лиги.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Попович, Мишкич, Козлов. Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

"Енисей": Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул. Запасные: Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комков, Семакин, Гавазай, Кутьин, Обрадович.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.