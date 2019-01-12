Определились соперники "Енисея" на зимних сборах

"Енисей" проведет семь контрольных матчей на трех зимних подготовительных сборах команды, сообщает Твиттер красноярского клуба.

Красно-синие 20 января сыграют против вице-чемпиона Азербайджана "Габалы", а 24 января соперником станет один из лидеров румынского чемпионата "Вииторул".

На втором сборе футболисты "Енисея" проведут три матча. 30 января и 3 февраля сыграют против клубов сербской Суперлиги "Радника" и "Войводины" соответственно, а завершат сборы 7 февраля игрой с "Сочи" из ФНЛ.

Одну из них с клубом первой лиги Дании – "Силькеборгом". Второй соперник определится позже.

Сообщается, что футболисты “Енисея” уже начали работу по индивидуальной программе. Перед стартом сборов команда 14 января соберется в Москве, где пройдет углубленный медицинский осмотр.