Определено время начала матча "Амкар" – "Арсенал" в Уфе

РФПЛ согласовала время начала матча 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом". Как сообщает официальный сайт пермяков, встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Напомним, игра должна была пройти в Перми, однако газон стадиона "Звезда" был признан не соответствующим принятым стандартам. Матч перенесен в Уфу.

При этом отмечается, что пермский клуб организует бесплатный выезд болельщиков на игру, вход на матч также будет бесплатным.

Встреча "Амкар" – "Арсенал" состоится 9 марта.