"Оп, давай-давай! Чемпионство отмечай!" Как Ширл и Крижанац заряжали на фанатском вираже. Видео

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видео возвращения бывших игроков команды на фанатский вираж. Радек Ширл и Ивица Крижанац поднялись на фанатскую трибуну, чтобы вместе с болельщиками отметить 10-летие первой победы в чемпионате России.
Золото "Зенита" 10 лет спустя. Как праздновали
Праздник, который вы не увидели по телевизору! Триумфальное возвращение на вираж 😉#Чемпионы10ЛетСпустя pic.twitter.com/NMkYTnaliS– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 20 ноября 2017 г.
Zlatcko
Вспомнила бабка, как девкой была !!!
21:17