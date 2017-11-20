21:02 | Футбол — РФПЛ

"Оп, давай-давай! Чемпионство отмечай!" Как Ширл и Крижанац заряжали на фанатском вираже. Видео

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"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видео возвращения бывших игроков команды на фанатский вираж. Радек Ширл и Ивица Крижанац поднялись на фанатскую трибуну, чтобы вместе с болельщиками отметить 10-летие первой победы в чемпионате России.

Золото "Зенита" 10 лет спустя. Как праздновали

Воскресенье. Санкт-Петербург. Чествование чемпионов России 2007 года перед матчем &quot;Зенит&quot; - &quot;Тосно&quot;.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Zlatcko

Вспомнила бабка, как девкой была !!!

21:17