"Оп, давай-давай! Чемпионство отмечай!" Как Ширл и Крижанац заряжали на фанатском вираже. Видео

"Зенит" на своей странице в Твиттере опубликовал видео возвращения бывших игроков команды на фанатский вираж. Радек Ширл и Ивица Крижанац поднялись на фанатскую трибуну, чтобы вместе с болельщиками отметить 10-летие первой победы в чемпионате России.

Золото "Зенита" 10 лет спустя. Как праздновали