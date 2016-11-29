Онопко не комментирует информацию о возможном уходе Слуцкого

Тренер ЦСКА Виктор Онопко не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Леонид Слуцкий 7 декабря может покинуть свой пост. Сегодня появилась информация, что Слуцкий покинет пост наставника армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", который состоится 7 декабря в Лондоне.

– Без комментариев, звоните в клуб, – сказал Онопко.

По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском.(Виталий АЙРАПЕТОВ)