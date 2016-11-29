Онопко не комментирует информацию о возможном уходе Слуцкого

Тренер ЦСКА Виктор Онопко не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Леонид Слуцкий 7 декабря может покинуть свой пост. Сегодня появилась информация, что Слуцкий покинет пост наставника армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", который состоится 7 декабря в Лондоне.
– Без комментариев, звоните в клуб, – сказал Онопко.
По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском.(Виталий АЙРАПЕТОВ)
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Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
Леня-космос
По достоверным данным, Онопкин уже записался на курсы бешеного кача на стуле. К чему бы это? Не подсидеть, а подкачать решил?
22:39
Очень плохой мальчик
Не опровергнул, значит правда.
22:34
James Gang
Анопка следущий на выход!
22:30
Felix BARSA
Очень жду дебюта Слуцкера в Европе, вот только какой сумашедший президент клуба в Европе предложит ему место, особенно после Евро... Может только в гей Голландии ...
22:28
Робат
Ждут его в Европе! Записки сумашедшего журналиста!
22:18
Jean4
Онопко продажная )
22:14
passerby
А Онопко почему в списке "претендентов" нет?...
22:07