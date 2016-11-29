21:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Онопко не комментирует информацию о возможном уходе Слуцкого

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Тренер ЦСКА Виктор Онопко не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Леонид Слуцкий 7 декабря может покинуть свой пост. Сегодня появилась информация, что Слуцкий покинет пост наставника армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", который состоится 7 декабря в Лондоне.

– Без комментариев, звоните в клуб, – сказал Онопко. 

По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Леня-космос

По достоверным данным, Онопкин уже записался на курсы бешеного кача на стуле. К чему бы это? Не подсидеть, а подкачать решил?

22:39

Очень плохой мальчик

Не опровергнул, значит правда.

22:34

James Gang

Анопка следущий на выход!

22:30

Felix BARSA

Очень жду дебюта Слуцкера в Европе, вот только какой сумашедший президент клуба в Европе предложит ему место, особенно после Евро... Может только в гей Голландии ...

22:28

Робат

Ждут его в Европе! Записки сумашедшего журналиста!

22:18

Jean4

Онопко продажная )

22:14

passerby

А Онопко почему в списке "претендентов" нет?...

22:07

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