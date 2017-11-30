Онопко назвал худший матч ЦСКА в этом сезоне

Тренер ЦСКА Виктор Онопко отметил, что армейцы в текущем сезоне лучше выступают на чужом поле. Специалист подчеркнул, что в домашних играх соперники больше думают об обороне. Он добавил, что худший матч команда провела в Лиге чемпионов на своем стадионе: 18 октября ЦСКА уступил "Базелю" со счетом 0:2.

- Поединок с "Базелем" на своем поле – бесспорно, худший для нас в нынешнем сезоне, - цитирует сайт ЦСКА Онопко. - Уступили по всем статьям, соперники были резче, активнее, быстрее. Такие матчи случаются. Самое главное, чтобы команда сразу же преодолевала подобные спады и не попадала в яму. Полагаю, нам удалось избежать серьезных проблем. Ответная встреча получилась совсем иной, наша победа в Базеле была полностью закономерна.

Получается, что на выезде мы лучше играем и больше забиваем. В Лиге чемпионов у ЦСКА и вовсе четыре победы в четырех гостевых матчах: две в группе и две в квалификации. На своих полях соперники раскрываются, и нам в какой-то мере проще играть.

Но мы понимаем, насколько важны домашние матчи. Болельщики приходят на стадион в надежде увидеть победу любимой команды. Ясно, что противники анализируют, как мы действуем, серьезно готовятся. Многие выстраивают плотную оборону, как это сделал тот же "Базель". А "Манчестер Юнайтед", в английской Премьер-лиге обычно играющий с четырьмя игроками обороны, против нас применил схему с тремя центральными защитниками.

Как бы то ни было, даже если соперник уходит в глухую оборону, нам необходимо ее вскрыть. Мы работаем над этим, устраняем проблемы. Надеюсь, результат не заставит себя ждать.