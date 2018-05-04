Онлайн с Рабинером о "Спартаке". Прямо сейчас!

В пятницу на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Тема – кризис в "Спартаке", уход Романа Пилипчука, будущее Массимо Карреры и русского костяка команды. Ведущий – Дмитрий Зеленов.
В пятницу на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Тема – кризис в "Спартаке", уход Романа Пилипчука, будущее Массимо Карреры и русского костяка команды. Ведущий – Дмитрий Зеленов.
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17:09
Millwall82
Рабинер, сколько Спартак платит за дестабилизацию обстановки в Локомотиве и постоянные набросы на КЗ?
14:59
shpasic
в чём кризис-то?
13:24
merniloskut
Пусть Минибар валит на Украину!
13:15
Красно-белый навсегда
Вообще не интересно мнение этого гражданина)
13:07