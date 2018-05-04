Онлайн с Рабинером о "Спартаке"

В пятницу на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Тема – кризис в "Спартаке", уход Романа Пилипчука, будущее Массимо Карреры и русского костяка команды. Ведущий – Дмитрий Зеленов.