13:30 | Футбол — РФПЛ

Онлайн с Рабинером о "Спартаке"

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В пятницу на Ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Тема – кризис в "Спартаке", уход Романа Пилипчука, будущее Массимо Карреры и русского костяка команды. Ведущий – Дмитрий Зеленов.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/user/sportexpress/featured

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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3711616

Где трансляция? Если вы анонсируете трансляцию в 17:00 так и начинайте ее в 17:00. "Самое авторитетное спортивное издание в стране"

17:09

Millwall82

Рабинер, сколько Спартак платит за дестабилизацию обстановки в Локомотиве и постоянные набросы на КЗ?

14:59

shpasic

в чём кризис-то?

13:24

merniloskut

Пусть Минибар валит на Украину!

13:15

Красно-белый навсегда

Вообще не интересно мнение этого гражданина)

13:07

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