ОНК: "В СИЗО продумывают организацию матча. Может, Мамаев будет в одной команде, а Кокорин – в другой"

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "СЭ" о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев в составе команды заключенных "Бутырки" проведут матч против сотрудников этого СИЗО.

– Да, матч планируют организовать. Поле, на котором уже играли в футбол, очистят от снега, и игра состоится, – сказала Меркачева. – Они сами выступила с поддержкой этой идеей. Мамаев особенно был за.

– Мамаеву и Кокорину нельзя видеться, пока идет расследование. Получается, этот принцип будет нарушен?

– Все будет зависеть от того, как будет проходить матч. Тем, кто не проходит по одному делу, можно общаться. Сейчас продумывают организацию. Может, Павел будет в одной команде, а Александр – в другой. Мамаев будет набирать команду из других заключенных, это точно. Может быть, сделают так, чтобы команды выходили на поле по очереди. Сначала будет игра с участием Мамаева, потом – с участием Кокорина.

– Известны сроки проведения матча?

– После январских праздников. Ориентировочно – 8-10 января. Сейчас все согласовывается.

– На сам Новый год планируются какие-то мероприятия?

– Нет, все будет как обычно у них происходит.

Напомним, Мамаев и Кокорин вместе с его младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким находится в московском СИЗО "Бутырка". Всем четверым предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за избиение Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и главы НАМИ Сергея Гайсина. Недавно суд отклонил апелляцию о продлении срока ареста футболиста до 8 февраля 2019 года. (Игорь Новиков)

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