ОНК обратится в Генпрокуратуру и СК РФ в случае проведения футбольного матча с участием Кокорина и Мамаева

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы выступила с обращением по поводу возможного проведения футбольного матча в СИЗО-2 Москвы с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. В организации считают, что тем самым ФСИН нарушит несколько статей закона о содержании под стражей.

В случае проведения анонсированного футбольного матча для арестованного Мамаева и иных лиц на территории СИЗО-2 @ufsinMoskva Павел Пятницкий и ряд других членов ОНК обратятся в @Genproc и @sledcom_rf для оценки действий должностных лиц @FSIN_Russia https://t.co/B9GfObrywT – ОНК Москвы (@Moscowonk) 14 января 2019 г.

"Со ссылкой на члена ОНК Москвы Еву Меркачеву ряд СМИ сообщили о готовящемся к проведению в СИЗО-2 футбольного матча с участием арестованного Мамаева и иных лиц. Ряд членов ОНК не согласны с такой позицией коллеги и просят представителей СМИ не отождествлять высказывания отдельных членов и всей комиссии. В своем твиттере Павел Пятницкий отметил следующее:

"Матч в СИЗО будет нарушением закона. Как минимум ФЗ 103. И если руководство ФСИН пойдёт на это - я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в "Лефортово" привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну, а почему нет? Кому секс, кому мяч".

Далее, упомянув в тексте аккаунт надзорного ведомства Генпрокуратуры Павел Пятницкий сообщил "Генпрокуратуре неплохо бы проверить, кто это из ФСИН и с какими сотрудниками прокуратуры что там "согласовывает", несмотря на закон и его требования? Проведут матч - пришлю официальное обращение на имя Генпрокурора, но отреагировать можно уже и сейчас. Упреждая, так сказать".

Павел Пятницкий и ряд поддержавших его коллег убеждены, что статьи 15, 16, 17, 32 Федерального закона 103 четко регламентируют порядок содержания под стражей и не предусматривают никаких "футбольных матчей" и иных спортивных развлечений на территории следственного изолятора (любого и ФСИН Москвы в частности) ибо такие "мероприятия" прямо нарушат закон и принцип равного отношения ко всем подозреваемым, обвиняемым и осужденным находящимся в местах принудительного содержания.

"Разницы между тем, как питался и жил в колонии Цеповяз и планируемым разрешением на футбольный матч для Мамаева и иных лиц в СИЗО - никакой", - сказал Пятницкий. И посоветовал руководству ФСИН не вестись на провокации отдельных членов ОНК", - говорится в сообщении организации в Инстаграме.