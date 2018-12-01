"Они не должны сидеть в тюрьме". Жена Мамаева поддержала мужа

Супруга нападающего "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что ее муж не должен сидеть в тюрьме. Она также добавила, что законы должны быть одинаковыми для всех людей.

- Отпустят ли Павла до Нового года? Никто не знает. Не могу сказать точно, - сказала Мамаева в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ. - Я ходила на свидания к мужу. Плюс-минус все так, как и пишут в прессе: утром прогулка, а дальше - как у всех.

Он не жалуется мне ни на что. Проблема в том, что в СМИ информация о драке преподносится в одностороннем порядке. Он мне ничего не рассказывает. Но я хочу спросить, почему люди не задают себе вопроса, а где свидетели? На видео присутствуют не двое человек, а компания. Почему свидетели не дают показания? Почему процесс закрыт? Почему нет видео с регистратора, где видно и слышно, что водитель оскорбляет ребят и первый наносит удар? Почему оскорбляет? Надо у него спросить.

Если бы вас спровоцировали, как бы вы отреагировали? Я не против того, чтобы их наказали. Это неправильно, я не поддерживаю такое поведение. Но все, что происходит вокруг них, - это перебор. В тюрьме такие люди сидеть не должны. Там должны находиться настоящие преступники. А это преступники? Законы должны быть одинаковыми для всех. Ежедневно происходят драки, но никого не закрывают.

Развод? Я не подавала на него, это неправда.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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