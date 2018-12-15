"Они не должны сидеть в тюрьме". Василий Березуцкий - о Кокорине и Мамаеве

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что поддерживает нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Он также добавил, что футболисты не должны сидеть в тюрьме, а возможным выходом из сложившейся ситуации являются исправительные работы.

- В этой ситуации я за Кокорина и Мамаева, - сказал Березуцкий в эфире канала "Матч Премьер". - Конечно, этот поступок не красит их. Я за то, чтобы они не сидели в тюрьме. Я вообще за то, чтобы они ждали своего приговора дома. Эти люди не опасны, они не могут никуда сбежать, потому что их в принципе легко найти.

Это отвратительный поступок, но они такие же проростки этого общества, как и люди, которые их окружают.

Я уверен, что люди не должны сидеть в тюрьме из-за этого поступка. Надеюсь, на следующем слушании их отпустят. Тюрьма не делает человека хорошим. Если бы она делала их хорошими, то вопросов бы не было. Она сделает их только хуже. Исправительные работы бы очень здорово помогли. Они бы поработали три месяца, спустились бы с небес на землю, поняли как обычные люди зарабатывают на жизнь и не захотели больше так делать.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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