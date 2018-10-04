"Они хотят как на ЦСКА". Экс-диктор стадиона "Спартака" рассказал о своем уходе

Экс-диктор стадиона "Спартака" и известный радиоведущий Макс Орлов рассказал о своем уходе.
Орлова спросили в комментариях в Инстаграме, когда он появится на стадионе. На что он ответил, что его убрали с должности.
- Меня убрали. Они хотят как на ЦСКА, поэтому такой диктор сейчас, - написал Орлов под постом в Инстаграме.
Орлов был диктором клуба с 2010 года. Он также работал на матчах хоккейного "Спартака" на малой спортивной арене стадиона "Лужники".
Болельщики "Спартака" в комментариях под постом выразили свое негодование (Пунктуация и орфография авторов сообщений сохранена):
Timurkier: Просто адок. Может это цска, с посещаемостью три калеки, должны хотеть как у нас, а не наоборот.
Eugene070: Лучший диктор на стадионе которого слышал. По России вообще равных нет. Что за бред?
Ly4shii: "Как на цска" это как? Просто посещаемость скоро как раз будет "как на цска".
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