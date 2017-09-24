Ондржей Ванек: "Уфа" многое сделала, потому что очень хотела выиграть"

Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что в команде понимали – кто окажется сильнее в единоборствах, тот и победит во встрече. Он также добавил, что уфимцы выложились на 100 процентов и заслуженно заработали три очка.

– Сегодня была очень тяжелая игра. Мы знали, что кто окажется сильнее в борьбе, в единоборствах, тот и выиграет, – отметил Ванек. – Мы многое сделали, потому что очень хотели выиграть. На 100 процентов выложились и заслуженно победили. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"Уфа": призрачная угроза и долгожданная победа // Трансляция матча "Уфа" - "Арсенал"