Ондржей Ванек: "Не полетел с "Уфой" на сбор. Тренируюсь с "Уфой-2"

28-летний полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек не полетел с командой на сбор на Кипр. Футболист тренируется с "Уфой-2". В нынешнем сезоне провел в премьер-лиге 8 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В его активе также четыре встречи в Лиге Европы.

– Команда улетела на сбор. Но я остался здесь, тренируюсь с "Уфой-2". Уже где-то даже появилась информация, что я не прошел медосмотр, еще в отпуске.... Но это не так! Я его даже не проходил вместе с командой. Меня не позвали. Бегаю, тренируюсь с "Уфой-2". Может быть, тренер на меня не рассчитывает. Но я не знаю, почему. Никто мне причины так и не назвал. Но я ничего не нарушал, не обижался. Каждый день здесь работаю, выполняю беговые упражнения, готов на все варианты. Никаких проблем со здоровьем у меня нет. Что будет дальше? Моя задача – тренироваться. Остальное решат агенты. Про другие варианты я не знаю. Жду, когда все решится здесь. (Виталий Айрапетов)