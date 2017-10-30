Ондржей Ванек: "До последней минуты верили, что победим "Рубин"

Полузащитник "Уфы" Ондржей Ванек после победы над "Рубином" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что пятиматчевая беспроигрышная серия придает команде уверенности. По мнению хавбека, выездная игра 16-го тура против "Спартака" будет очень тяжелой.

– "Рубин" сразу забил и нам пришлось тяжело, верили до последней минуты, что победим. На последней минуте сказал пацанам, что я ударю и забъю. Все хорошо завершилось. Мы со Стоцким всегда так поступаем, если кто-то чувствует в себе уверенность. Уже 5 матчей не проигрываем, это сказывается на уверенности: чем больше не проигрываешь, тем ты сильнее.

- Какие мысли об игре со "Спартаком"?

– Это же чемпион, потому будет очень тяжелый матч.

– Вы снова забили красивый мяч, со "Спартаком" будет еще лучше?

– Не знаю, хочу каждый матч забивать, для команды это было бы очень хорошо. (Иван УРАЛЬСКИЙ)