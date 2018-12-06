"Она с ним спала". Жена Мамаева рассказала о связи мужа с Викторией Боней

Супруга нападающего "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что ее муж состоял в интимных отношениях с известной телеведущей Викторией Боней. В среду во время обсуждения дела 30-летнего хавбека и нападающего "Зенита" Александра Кокорина в эфире программы "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" Боня активно защищала футболистов.

- Зачем Боня приперлась сегодня на "Прямой эфир"? Только недавно она в трансляции орала, как бухала с Пашей, и тут его переклинило, глаза стеклянные, и он как подменился... И давай ее материть, и она так испугалась его. Зачем она лезет вообще? - такой комментарий оставила пользователь solomood_13 в Инстаграме Мамаевой.

- Она с ним спала... - ответила Алана.

Напомним, Мамаев и Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Накануне суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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