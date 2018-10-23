Омбудсмен Москвы навестила Кокорина и Мамаева в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева во вторник посетила в СИЗО "Бутырка" футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Я посетила ребят, посмотрела условия, камеры у них на два человека, отремонтированные по всем стандартам, отделённый санитарный узел, в камере есть холодильник и телевизор. Никаких серьезных жалоб ребята не высказали, самочувствие у них нормальное, медицинской помощью они не пользуются, с сотрудниками СИЗО отношения нормальные", – приводит слова Потяевой РИА "Новости".

Она также рассказала, что футболисты своевременно выходят на прогулки, имеют возможность раз в неделю пользоваться спортзалом, к питанию претензий нет, отношения с сокамерниками также у обоих нормальные.

"С точки зрения психоэмоционального состояния – Павел говорит, что очень раскаивается, но что получилось, то получилось, что касается Александра – он тоже говорит, что сожалеет о том, что так случилось", – отметила она.

Потяева со слов Кокорина также рассказала, что футболист получает большое количество писем от болельщиков и фан-клубов со всей России.

"На кровати, на столе, везде лежит огромное количество писем, я наугад попросила его вытащить несколько штук и почитала – с одной стороны, там сожаления, что ребята не смогли сдержаться, и так все вышло, а с другой – слова поддержки, что надо держаться и не оставлять спорт. Кокорин сказал, что всегда получал много писем от болельщиков, но никогда не было времени отвечать, а сейчас старается общаться", – добавила она.

Тверской суд Москвы отправил Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и одного из их друзей под арест до 8 декабря за две потасовки в центре Москвы 8 октября – футболистами и их компанией был избит сначала водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а позже глава департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин. Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои".