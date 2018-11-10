Оливье Тилль: "До перехода в "Уфу" был любителем. Преподавал языки и зарабатывал 39 евро в час"

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль заявил, что до перехода в российский клуб играл в любительский футбол. 21-летний люксембуржец рассказал, что работал учителем в школе.

- Большинство футболистов моей бывшей команды – любители, - приводит слова Тилля официальный сайт "Уфы". - Что касается меня, то я тоже был любителем до перехода в "Уфу". Я выходил на замену, когда основной преподаватель заболевал или не мог провести урок. Это было именно в школе, и я преподавал языки – немецкий, французский. Что касается моей зарплаты в школе – то я получал 39 евро в час.

Я поменял город, страну. Стал профессиональным футболистом, получил хороший контракт. Теперь мне больше не нужно заниматься преподавательской деятельностью и могу полностью сконцентрироваться на футболе. Я счастлив жить своей новой жизнью в Уфе.

Тилль перешел в "Уфу" из люксембургского клуба "Прогрес" 29 августа 2018 года. Он провел 7 матчей в чемпионате России и отметился двумя голевыми передачами.

Все о чемпионате России - здесь