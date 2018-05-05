Ольга Смородская: "Звонить Семину не буду, поздравляю его через "Спорт-Экспресс"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" отметила, что не будет лично поздравлять главного тренера команда Юрия Семина с чемпионским титулом. Железнодорожники завоевали трофей, обыграв в 29-м туре "Зенит" (1:0).
– Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?
– Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.
– Поздравите его с чемпионством?
– А я его через вашу газету, через "Спорт-Экспресс" поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.
– Имел в виду, лично его поздравите?
– Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
edgar84
о, господи, отношения у них не те! человек в возрасте добился успеха с клубом без пафоса и надувания щек, а у нее отношения. Да плевать на отношения, поздравь и все и может быть на душе станет немного легче за ошибки, совершенные в прошлом!
19:37
П_о_в_а_р_
Whyborn баба у руля это крах - эта баба в очередной раз это доказала. ------------------------------ Слышу громкий ор Катюхи Второй, она ж Великая.
19:36
Whyborn
баба у руля это крах - эта баба в очередной раз это доказала.
19:32
П_о_в_а_р_
#ОляЖиви Ухахаха.)
19:31
DIC04
Дура, своими действиями клуб в развитии назад отбросила
19:31