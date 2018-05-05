19:21 | Футбол — РФПЛ

Ольга Смородская: "Звонить Семину не буду, поздравляю его через "Спорт-Экспресс"

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" отметила, что не будет лично поздравлять главного тренера команда Юрия Семина с чемпионским титулом. Железнодорожники завоевали трофей, обыграв в 29-м туре "Зенит" (1:0).

– Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

– Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

– Поздравите его с чемпионством?

– А я его через вашу газету, через "Спорт-Экспресс" поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

– Имел в виду, лично его поздравите?

– Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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edgar84

о, господи, отношения у них не те! человек в возрасте добился успеха с клубом без пафоса и надувания щек, а у нее отношения. Да плевать на отношения, поздравь и все и может быть на душе станет немного легче за ошибки, совершенные в прошлом!

19:37

П_о_в_а_р_

Whyborn баба у руля это крах - эта баба в очередной раз это доказала. ------------------------------ Слышу громкий ор Катюхи Второй, она ж Великая.

19:36

Whyborn

баба у руля это крах - эта баба в очередной раз это доказала.

19:32

П_о_в_а_р_

#ОляЖиви Ухахаха.)

19:31

DIC04

Дура, своими действиями клуб в развитии назад отбросила

19:31

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