Ольга Смородская: "Звонить Семину не буду, поздравляю его через "Спорт-Экспресс"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" отметила, что не будет лично поздравлять главного тренера команда Юрия Семина с чемпионским титулом. Железнодорожники завоевали трофей, обыграв в 29-м туре "Зенит" (1:0).

– Юрий Семин почти в 71 год стал чемпионом России. Великий тренер для нашей страны?

– Стать чемпионом России – большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения.

– Поздравите его с чемпионством?

– А я его через вашу газету, через "Спорт-Экспресс" поздравляю. А что я сейчас делаю? Я поздравляю.

– Имел в виду, лично его поздравите?

– Нет. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"