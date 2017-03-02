Ольга Смородская: "Жемалетдинов просил 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно!"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что бывший полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов требовал от клуба больше денег, чем действующий хавбек "Наполи" Дрис Мертенс, информирует Eurosport.ru. Также Смородская рассказала, что трансфер нападающего "Галатасарая" Лукаса Подольски сорвался в последний момент.

– Вас как раз критикуют за то, что вы закрыли общеобразовательную школу при клубе.

– Не согласна с критикой. Маленький футболист должен быть в одинаковых условиях со сверстниками. Он должен ходить в обычную общеобразовательную школу. И получать реальные знания. Не так, как было у нас – четыре человека в классе, три из них не пришли. И учительница один на один чего-то объясняет. Когда я это увидела, поняла, что кроме вреда это ничего не принесет.

Футбол – это умная игра, игроки должны быть с интеллектом. Мертенс с Азаром тому примеры – они хорошо учились в школе и со всем справились. Или Широков. Хотели взять его после того, как он ушел из "Спартака". Получилось, что контракт предлагали одновременно мы и ЦСКА, и он выбрал не нас. Но возраст и травмы абсолютно не смущали, потому что Роман как раз умный. На поле он может делать неожиданные вещи, которые называются импровизацией. А это ровно то, чему не научишь. Либо есть у человека, либо нет. Вот у Алексея Миранчука, например, есть.

– Его агенты требуют от клуба 4 миллиона евро подъемных. Кто так же наглел?

– Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов.

– Котов сказал, что он просил полмиллиона.

– 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги.

– Сколько просил Подольски?

– Около двух. Он сорвался в последний момент. Кстати, его футболка у меня тоже есть. Причем с игры, нестиранная даже. Еще он понравился как человек – совершенно простой, вменяемый.

– Что с Дефуром?

– Хотели его, но он отказался по совету агента.