Ольга Смородская: "Зарплаты в "Локомотиве" были ниже, чем в "Спартаке"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская выразила уверенность в том, что зарплаты игроков команды были гораздо ниже, чем в "Спартаке". По ее словам, в 2012 году в команде не было даже трех футболистов с такими зарплатами, как в ряде клубов, покупавших топ-игроков.

– Уверена на 250 процентов, что в "Локомотиве" зарплаты были ниже, чем в "Спартаке", – сказала Смородская в эфире программы "Культ Тура". – Более того, в 2012-м я провела сравнение. У нас не было даже трех футболистов с такими зарплатами, как в ряде клубов. Но тогда был фактор "Анжи". Помните, как "Анжи" развернулся на трансферном рынке, и все втянулись в эту гонку? Я считаю, это был один из факторов развития футбола. После "Анжи" все клубы начали понимать, что Фалькао к нам поедет. И поехал Халк. Но выдержать эту гонку было очень тяжело.