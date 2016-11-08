Ольга Смородская: "Я никогда не тратила на трансферном рынке больше 30 миллионов"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская сказала, что зарплаты всех игроков железнодорожников, приведенные в эфире программы "Культ Тура", гораздо меньше реальных сумм, которые получали футболисты. По ее словам, в разные годы у клуба были абсолютно разные бюджеты.

– Ложь?

– Абсолютно.

– Все?

– Ну, много. Чорлуке, например, никогда такой зарплаты я не платила.

– То есть она была меньше?

– В два раза. По Буссуфе и Самедову – тоже у вас сильно завышенные цифры.

– Фернандеш?

– Меньше, но ненамного.

Важно понимать, что я брала команду в десятом году, когда она была на десятом месте. Начиная с 2011 года, "Локомотив" был все время где-то в лидерах. В прошлом сезоне мы оказались на шестом месте из-за парочки странных судейских решений. 24 тура мы шли в тройке лидеров. Два сезона подряд мы были в еврокубках, что тоже для "Локомотива" редкость. А вы надергали зарплаты, которые были в разные годы.

– Это состояние 2015 года.

– Правильно. В 2015-м мы за какие места боролись?

– За первое.

– Совсем не середняки. То есть в разные годы у нас были абсолютно разные бюджеты. Я никогда не тратила на трансферном рынке больше 30 миллионов.