Ольга Смородская: "Я могу возглавить любой клуб"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в эфире передачи "Культ тура" подчеркнула, что скучает по бывшему клубу. По словам Смородской, она общается со всеми футболистами "Локомотива".

– Скучаете по "Локомотиву"?

– Да.

– С кем из футболистов команды общаетесь?

– Со всеми.

– Правда, что недавно вы могли возглавить "Динамо"?

– Да я вообще могу возглавить любой клуб.