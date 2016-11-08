18:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ольга Смородская: "Я могу возглавить любой клуб"

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в эфире передачи "Культ тура" подчеркнула, что скучает по бывшему клубу. По словам Смородской, она общается со всеми футболистами "Локомотива".

 
Ольга СМОРОДСКАЯ."Женщина в футболе - это раздражитель". Лучшие цитаты Смородской

– Скучаете по "Локомотиву"?

– Да.

– С кем из футболистов команды общаетесь?

– Со всеми.

– Правда, что недавно вы могли возглавить "Динамо"?

– Да я вообще могу возглавить любой клуб.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Петя

Возглавить ты можешь, а что дальше? ФНЛ?

19:09

Promesov

Тщщщ..... давай спрячемся, может сама уйдёт

19:05

_sport1_

СМОРОДСКАЯ: "Я МОГУ ЗАТОПИТЬ ЛЮБОЙ КЛУБ"

19:03

dfrc

ну да, она мооооооооооожет любой клуб завалить...таких близко нельзя подпускать к ФУТБОЛУ....

19:01

Я за ЗОЖ

Кто считает, что Смородская овца тупая ставим +

18:53

gayduk

Но лучше это не делать.

18:52

Руфке

В Спартак, баб Оль! Верим!

18:51

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