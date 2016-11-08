Ольга Смородская: "Я могу возглавить любой клуб"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в эфире передачи "Культ тура" подчеркнула, что скучает по бывшему клубу. По словам Смородской, она общается со всеми футболистами "Локомотива".
– Скучаете по "Локомотиву"?
– Да.
– С кем из футболистов команды общаетесь?
– Со всеми.
– Правда, что недавно вы могли возглавить "Динамо"?
– Да я вообще могу возглавить любой клуб.
Петя
Возглавить ты можешь, а что дальше? ФНЛ?
19:09
Promesov
Тщщщ..... давай спрячемся, может сама уйдёт
19:05
_sport1_
СМОРОДСКАЯ: "Я МОГУ ЗАТОПИТЬ ЛЮБОЙ КЛУБ"
19:03
dfrc
ну да, она мооооооооооожет любой клуб завалить...таких близко нельзя подпускать к ФУТБОЛУ....
19:01
Я за ЗОЖ
Кто считает, что Смородская овца тупая ставим +
18:53
gayduk
Но лучше это не делать.
18:52
Руфке
В Спартак, баб Оль! Верим!
18:51