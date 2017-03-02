Ольга Смородская: "Текущие успехи "Локомотива" на поле - худшие в истории клуба"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба, информирует Eurosport.ru. Смородская подчеркнула, что к действующим руководителям железнодорожников есть много вопросов.

– Чем вы занимаетесь после увольнения?

– Отдыхаю, прихожу в себя. Занимаюсь делами, на которые раньше не хватало времени.

– За "Локомотивом" следите?

– Конечно. "Локомотив" навсегда в моем сердце.

– Как вам шаги нового руководства?

– Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю "Локомотива".

– Вы серьезно?

– Да. Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.

– Как вы отнеслись к работе с болельщиками? Клуб, например, выкупил гостевую трибуну на матч со "Спартаком" и продал билеты в три раза дешевле.

– Отдельно взятые инициативы комментировать неправильно. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать.

Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.

– Семин и Лоськов – тоже заигрывание?

– Не знаю насчет них – может быть, у руководства такое видение футбола. Но то, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, – это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация.