Ольга Смородская: "Текущие успехи "Локомотива" на поле - худшие в истории клуба"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба, информирует Eurosport.ru. Смородская подчеркнула, что к действующим руководителям железнодорожников есть много вопросов.
– Чем вы занимаетесь после увольнения?
– Отдыхаю, прихожу в себя. Занимаюсь делами, на которые раньше не хватало времени.
– За "Локомотивом" следите?
– Конечно. "Локомотив" навсегда в моем сердце.
– Как вам шаги нового руководства?
– Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю "Локомотива".
– Вы серьезно?
– Да. Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.
– Как вы отнеслись к работе с болельщиками? Клуб, например, выкупил гостевую трибуну на матч со "Спартаком" и продал билеты в три раза дешевле.
– Отдельно взятые инициативы комментировать неправильно. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать.
Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.
– Семин и Лоськов – тоже заигрывание?
– Не знаю насчет них – может быть, у руководства такое видение футбола. Но то, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, – это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация.
Дополнительная информация
http://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2016-2017/story_sto6077237.shtml
Promesov
В ЦСКА ей нада ЯЩЕТАЮ!
18:40
AID1980
А при ней как будто чемпионские были. Очки надо в конце сезона считать. Да и Кубок есть, который Локо может выиграть. И вообще, что значит "за всю историю", она видно не в курсе, что при Союзе Локо регулярно вылетал из высшей лиги. Или то что было при СССР не считается у нее?
18:36
Der schwein
– Чем вы занимаетесь после увольнения? – Отдыхаю, прихожу в себя. Занимаюсь делами, на которые раньше не хватало времени.--------- Ну живут же люди ) Журналисту надо было спросить : "На какие шиши?"
18:25
Thomas_Boy
Баба Оля, вернись! Помоги! Погибаем! А при тебе жили аки короли!
18:24
Вопреки
Это точно... Тоска не проходящая, смотреть на нынешний Локомотив можно либо пьяным, либо с целью побыстрее уснуть. Спасибо Герусу за пенсионера Семина... он такой же древний как его футбол. А Бердыев снимает скальпы с грандов европейских... Есть с чем сравнивать, да ? Для чего тогда Черевченко гнобили "супер-менеджеры" РЖДевские... чтобы команда болталась в подвале ТТ с таким-то баблом ?
18:23
Aha
твое правление привело к такому. с каждым годом хуже и хуже. чтоб твоё наследи убрать, надо с корнем вырывать и сеять заново
18:20