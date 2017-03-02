18:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ольга Смородская: "Текущие успехи "Локомотива" на поле - худшие в истории клуба"

0
0
0
0
6

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба, информирует Eurosport.ru. Смородская подчеркнула, что к действующим руководителям железнодорожников есть много вопросов.

– Чем вы занимаетесь после увольнения?

– Отдыхаю, прихожу в себя. Занимаюсь делами, на которые раньше не хватало времени.

– За "Локомотивом" следите?

– Конечно. "Локомотив" навсегда в моем сердце.

– Как вам шаги нового руководства?

– Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю "Локомотива".

– Вы серьезно?

– Да. Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.

– Как вы отнеслись к работе с болельщиками? Клуб, например, выкупил гостевую трибуну на матч со "Спартаком" и продал билеты в три раза дешевле.

– Отдельно взятые инициативы комментировать неправильно. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать.

Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.

Семин и Лоськов – тоже заигрывание?

– Не знаю насчет них – может быть, у руководства такое видение футбола. Но то, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, – это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация.

Дополнительная информация

http://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2016-2017/story_sto6077237.shtml

0
0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Promesov

В ЦСКА ей нада ЯЩЕТАЮ!

18:40

AID1980

А при ней как будто чемпионские были. Очки надо в конце сезона считать. Да и Кубок есть, который Локо может выиграть. И вообще, что значит "за всю историю", она видно не в курсе, что при Союзе Локо регулярно вылетал из высшей лиги. Или то что было при СССР не считается у нее?

18:36

Der schwein

– Чем вы занимаетесь после увольнения? – Отдыхаю, прихожу в себя. Занимаюсь делами, на которые раньше не хватало времени.--------- Ну живут же люди ) Журналисту надо было спросить : "На какие шиши?"

18:25

Thomas_Boy

Баба Оля, вернись! Помоги! Погибаем! А при тебе жили аки короли!

18:24

Вопреки

Это точно... Тоска не проходящая, смотреть на нынешний Локомотив можно либо пьяным, либо с целью побыстрее уснуть. Спасибо Герусу за пенсионера Семина... он такой же древний как его футбол. А Бердыев снимает скальпы с грандов европейских... Есть с чем сравнивать, да ? Для чего тогда Черевченко гнобили "супер-менеджеры" РЖДевские... чтобы команда болталась в подвале ТТ с таким-то баблом ?

18:23

Aha

твое правление привело к такому. с каждым годом хуже и хуже. чтоб твоё наследи убрать, надо с корнем вырывать и сеять заново

18:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ