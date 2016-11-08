Ольга Смородская: "Роналдинью? Нам были не нужны игроки на излете карьеры"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что во время ее работы клуб не был заинтересован в приобретении Роналдинью. По ее словам, команде были не нужны игроки на "излете карьеры".

- Роналдинью в "Локомотиве"? Цирк с конями! - сказала Смородская в эфире программы "Культ Тура". - Нам вообще не нужны были игроки на излете карьеры.

— Не нужны? 30 тысяч приходили бы на стадион, чтобы на него посмотреть.

— Слушайте, чего ж на Халка не приходили на "Локомотив"? У меня вопрос в задачнике.

— Роналдинью по своему значению все-таки покрупнее, чем Халк.

— Я согласна. А лет ему сколько? Что не озвучиваете? Вот и правильный ответ.