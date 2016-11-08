Ольга Смородская: "Прослушка телефонов сотрудников "Локо"? Это ложь"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в эфире передачи "Культ Тура" заявила, что не прослушивала телефоны сотрудников своего клуба. Эта тема стала актуальной после расследования "СЭ" обстоятельств матча чемпионата России между железнодорожниками и "Анжи" в мае 2011 года. "Локо" проиграл на своем поле со счетом 1:2, что привело к отставке с поста главного тренера красно-зеленых Юрия Красножана.

– Ольга Смородская прослушивала телефоны сотрудников клуба? – спросили экс-президента "Локо" в эфире передачи "Культ Тура".

– Это ложь.

– Перед игрой с "Анжи" этого не было? Наши коллеги из "Спорт-Экспресса" опубликовали расследование, в котором об этом говорилось. Они врут?

– Да.

Расследование "СЭ" – в материале "Локо" – "Анжи"-2011: была ли игра договорной?