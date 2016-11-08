19:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ольга Смородская: "Отношение болельщиков - болезненный момент"

0
0
0

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в эфире передачи "Культ тура" подчеркнула, что отношение с болельщиками – болезненная для нее тема. По словам Смородской, будущее покажет, кто перед кем должен извиняться.

– Отношение болельщиков – болезненный момент, – подчеркнула Смородская. Бывало такое, что мы боремся за первое место, а нам свистят. Есть те, кто работает за перспективу, красоту футбола, за игру. А есть специально нанятые, чтобы шуметь. Ну какой свист, если команда борется за первое место?

– Вам есть, за что извиниться перед болельщиками "Локомотива"?

– Извиняться? Будущее покажет, кто перед кем должен извиняться.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ