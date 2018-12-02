Ольга Смородская: "Обидно, что "Локомотив" не забивает в пустые ворота"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская осталась недовольна качеством игры своего бывшего клуба и "Спартака" в рамках 16-го тура чемпионата России (1:2).

– Как вам в целом футбол в дерби?

– Мне не понравилось качество игры обеих команд. Многое не получилось у "Локомотива". Очень обидно, когда не попадают в пустые ворота. Что делать? Какой тут рецепт? Надо работать. Иного не дано,– сказала Смородская.

– И "Спартак" не убедил?

– Нет, не убедил…