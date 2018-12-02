22:16 | Футбол — РПЛ

Ольга Смородская: "Обидно, что "Локомотив" не забивает в пустые ворота"

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская осталась недовольна качеством игры  своего бывшего клуба и "Спартака" в рамках 16-го тура чемпионата России (1:2). 

– Как вам в целом футбол в дерби?

– Мне не понравилось качество игры обеих команд. Многое не получилось у "Локомотива". Очень обидно, когда не попадают в пустые ворота. Что делать? Какой тут рецепт? Надо работать. Иного не дано,– сказала Смородская.

– И "Спартак" не убедил?

– Нет, не убедил…

Спартак – Локомотив

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/olga-smorodskaya-zhal-chto-vokrug-glushakova-stolko-spleten-no-on-gde-to-i-sam-vinovat-1486054/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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