Ольга Смородская: "Обидно, что "Локомотив" не забивает в пустые ворота"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская осталась недовольна качеством игры своего бывшего клуба и "Спартака" в рамках 16-го тура чемпионата России (1:2).
– Как вам в целом футбол в дерби?
– Мне не понравилось качество игры обеих команд. Многое не получилось у "Локомотива". Очень обидно, когда не попадают в пустые ворота. Что делать? Какой тут рецепт? Надо работать. Иного не дано,– сказала Смородская.
– И "Спартак" не убедил?
– Нет, не убедил…
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/olga-smorodskaya-zhal-chto-vokrug-glushakova-stolko-spleten-no-on-gde-to-i-sam-vinovat-1486054/
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