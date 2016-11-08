Ольга Смородская: "Нас ругали за каждый трансфер"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что руководство клуба подвергалось критике за каждый трансфер. По ее словам, большинство приобретений были выгодными и оправдывали себя в значительной степени.

– Нас за каждый трансфер ругали, – сказала Смородская в эфире программы "Культ Тура". – Вспомните, откуда мы купили Ндоя. Только ленивый не кричал: что такое "Копенгаген"? И что теперь? Не слышу!

– На каждого Ндоя приходилось несколько Ибричичей.

– Ничего подобного! Брак был единичным. Остальное – либо стопроцентные попадания, либо восьмидесятипроцентные.

– Мануэл Фернандеш?

– Бесплатно взяли!

– На огромную зарплату.

– Не на огромную – сравнялся с теперешним большинством.