Ольга Смородская: "Мне никогда не предлагали "распилить" трансфер"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что перед уходом из клуба не вносила изменений в контракты полузащитников Александра Самедова и Дмитрия Тарасова, информирует Eurosport.ru. Смородская выразила уверенность в том, что при действующей селекционной службе клубу не стоит ждать нормальных трансферов.

– Вам когда-нибудь предлагали "распилить" трансфер?

– Никогда. Когда-то ты работаешь на репутацию, когда-то она на тебя.

– У Наумова имелось предложение разделить деньги за Майкона.

– Не хочу говорить про Наумова. После него в клубе не осталось ни одного кирпичика, за который можно было бы взяться, и чтобы ничего не упало. Я думала, что рухнет буквально все. Поле пропало в первый же год, хотя в 2009-м его реконструировали с заменой дренажной системы, подогрева. В общем, был сделан полный ремонт.

Когда все умерло, мы вызвали экспертов, раскопали и выяснили, что дренажные трубы не соединены с колодцами, подогрев лежит на поверхности поля, да и то не везде. То есть это просто беспредел! Надо было все делать заново в кратчайшие сроки, чтобы успеть к началу сезона. Сейчас я уверена в качестве нашего поля.

– Вы рассказывали о проблемах со стадионом.

– Да, с крышей и несущими конструкциями. Или малая спортивная арена – при Наумове ее возвели без проекта. Причем строила компания, которая не имела лицензии на специальные корпусные работы. А арена на 10 тысяч зрителей – это специальные требования к проектированию, экспертизе. Кроме того, в процессе строительства применили не тот металл. В итоге мы заново сваривали все металлоконструкции, чтобы ввести стадион в эксплуатацию.

Еще один момент – Наумов с Тищенко месяцами находились в Бразилии. Что там делали – не знаю, но купили весьма странных футболистов, причем за большие деньги. Я понимала, что их будет очень сложно не только продать, но и сдать в аренду. Поэтому была проделана гигантская работа по трансферам. Мы даже выручили небольшие деньги, но нигде такие футболисты, как Вагнер, Шарлес и прочие, так и не заиграли. Кстати, теперь Тищенко вернулся в клуб.

– Для чего?

– Круговорот футболистов в природе. Скоро мы увидим его работу.

– То есть нормальных трансферов ждать не надо?

– Нет. Я практически уверена, что ничего путного точно не купят.

– Скажут, что финансов нет.

– Я оставила больше трети бюджета – кучу денег! Там на все хватит. А когда брала клуб у Наумова, нечем было заплатить ему денежную компенсацию за досрочное прекращение контракта. Имелись громадные долги по налогам. То есть бюджет оказался потрачен, денег не было вообще – крутись как можешь.

– Правда, что за месяц до увольнения вы снизили отступные за Самедова и Тарасова в два раза?

– Нет. Я ничего не меняла в контрактах.

– То есть и при вас отступные за Самедова были 5 миллионов евро?

– Если ничего не путаю, то да. Мы ведь с ним два раза переподписывали контракт, и Александр хотел играть за "Локомотив". Ему нравилось быть частью команды, у него все получалось. Кстати, в итоге новое руководство не смогло продать Самедова даже за 5 миллионов. Они даже этого не смогли выручить. Если вы продаете, то зачем ссылаете в дубль? Ссылка означает автоматическое понижение цены.