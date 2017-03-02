Ольга Смородская: "Мертенса в "Локомотив" я покупала дважды"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что перед ее уходом из клуба в команду должны были перейти футболисты европейских коллективов, информирует Eurosport.ru. Она подчеркнула, что переходы защитника Бориса Ротенберга и полузащитника Игоря Денисова – инициатива новых руководителей железнодорожников.
– Кирилл Котов очень жалел, что из-за смены руководства не удалось провести летнюю трансферную кампанию. Кто был вашей целью?
– Могу сказать, но делать этого не буду. У нас были великолепные планы. Более того, они оказались практически на стадии реализации – игроки уже купили билеты в Москву. Я об этом сказала председателю совета директоров. Объяснила, что это просто невероятные трансферы, они едут на медобследование и подписывать контракт. Мне ответили: "Нам ничего не надо". Зачем я сейчас буду обижать людей, которые к нам не приехали?
– Из каких клубов эти люди?
– Европейских.
– Во сколько они бы обошлись?
– Мы всегда были стеснены в средствах, за исключением одного года. Поэтому все покупки не превышали бы 5 -6 миллионов долларов.
– Игорь Денисов находился в ваших планах?
– Нет, конечно. Это реализация идей нового руководства.
– А Борис Ротенберг?
– Тоже нет.
– Самый мощный трансфер, который срывался в последний момент?
– Таких очень много. Молодые амбициозные игроки сборных своих стран. Дома до сих пор хранятся футболки с их автографами. Они почти переходили, но каждый раз что-то не получалось.
– Не договаривались по деньгам?
– Этот вопрос к тому моменту улаживали. Неожиданно возникали семейные обстоятельства. Например, жена отказалась ехать в Россию. Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Оба раза сорвался – сначала я передумала, потому что дорого, а мальчик очень молодой – 21 год.
– Второй раз?
– Через три года. У нас уже был подписан контракт, но он в последнюю секунду ушел в "Наполи" к Бенитесу. Мальчика звали Дрис Мертенс. Кстати, Мертенс – пример очень интеллектуального футболиста. В Бельгии ведь создана целая система по выращиванию игроков. В стране живет 10 миллионов человек, а футболистов высокого уровня очень много. Больше 100 человек играют в европейских чемпионатах.
Я специально изучала эту систему. И могу сказать, что они первыми в Европе приняли принцип, что если человек плохо учится в общеобразовательной школе, его отчисляют и из футбольной. Правило работает, даже если ребенку 10 лет.
Дополнительная информация
http://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2016-2017/story_sto6077237.shtml
Букер
Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Вот он феномен ОЮ, купить дважды, но так и не заявить игрока за команду.
18:48