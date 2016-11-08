Ольга Смородская: "Хенти не виноват"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отметила, что во время последнего совета директоров клуба с ее участием вопрос о трансфере Эсекиэла Хенти не обсуждался. По ее словам, в нечастом появлении на поле в составе железнодорожников нигериец не виноват.

– На последнем совете директоров с моим участием трансфер Хенти вообще не обсуждался, – сказала Смородская в эфире программы "Культ Тура". – В Европе ни один нападающий не стоит миллиона евро – все стоят больше. Но Хенти не виноват. Вот вас бы меняли через 10 минут, я бы на это посмотрела.