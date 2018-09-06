Ольга Смородская: "Если с Фернандешем продлят соглашение, он вообще перестанет играть"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" поделилась мнением о переговорах между клубом и полузащитником Мануэлом Фернандешем о продлении контракта. Хавбек перешел в московский клуб в 2014 году, когда она возглавляла железнодорожников.

– Читали интервью агента Паулу Барбозы, который заявил, что спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус предложил в новом соглашении с красно-зелеными урезать зарплату Мануэлу Фернандешу на 40 процентов?

– Я вам так скажу: на месте Фернандеша радовалась бы, что ему в таком, мягко говоря, не юном возрасте вообще контракт предлагают! (португальцу 32 года – Прим. "СЭ"). Можно было бы еще больше сократить, а не только на 40 процентов!

– Даже так?

– Да. Потому что совершенно непонятно, как станет играть возрастной футболист. Кроме того, у него очень непростой, проблемный характер. Сложный человек.

– При вас он не выходил на поле только из-за характера?

– Что значит при мне? Я в состав игроков не ставила. Есть главный тренер, который решает, кто выходит. Но почему-то у Фернандеша со всеми специалистами возникали проблемы. Со всеми. Это его особенность. Нигде нормально, стабильно не выступал. Ругался в сборной Португалии. Понимаете? Повторю – проблемный человек, плохо уживается в коллективе. У меня есть подозрение, что если с ним продлят соглашение, то вообще перестанет играть.

– Вы говорите о сложном характере португальца. Но ведь при Семине он стал ключевым футболистом "Локо" в чемпионском сезоне.

– А вы знаете, как осуществлялся его трансфер?

– Как?

– Это выстраданная мной эпопея! Она длилась более полутора лет. Фернандеш, вне всякого сомнения, талантлив. Но вот личностные качества ему мешали развиваться, себя находить. А играл он хорошо потому, что понимал – у него заканчивается контракт. Как только предложат новое соглашение, перестанет выкладываться. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Ольги Смородской