Ольга Смородская: "Для выявления договорных матчей в России не хватает политической воли"

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказала мнение о том, что договорные матчи в чемпионате России – это явление, которое полностью не искорениться за короткий промежуток времени. По ее словам, российский футбол до сих пор ощущает влияние бывшего президента РФС Николая Толстых.

– "Странный матч", который на прошлой неделе состоялся в Екатеринбурге, – он что, первый что ли?, – сказала Смородская в эфире программы "Культ Тура". – Влияние бывшего президента РФС Николая Толстых мы до сих пор ощущаем. Эти его "поиски врагов", "все кругом плохие, нехорошие", – очень отпугнуло людей от футбола. От зрелища мы перешли к слухам, сплетням и расследованиям. Надеюсь, что когда-нибудь футбол станет совершенно понятным, прозрачным и прекрасным.

При Толстых было очень много слов и никакого дела. В Европе, например, полиция, следственные органы по несколько лет занимаются выявлением договорных матчей. Это невозможно выявить в течение короткого срока. У нас в России такого не происходит, потому в данном вопросе нет политической воли.