Ольга Смородская: "Чемпионство "Локо" выиграно в том числе и на моем багаже"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала "СЭ" решение Ильи Геркуса покинуть пост генерального директора московского клуба. После 17 туров чемпионата России "Локомотив" с 28 очками занимает пятое место.

– Он провел год нормально. Ничего выдающегося за этот год не произошло, к сожалению, – отметила Смородская. – Бесславное выступление на европейской арене. Но в период его президентства было чемпионство. Это было хорошо.

– Чемпионство не считаете его заслугой?

– Считаю, что это заслуга не только и не столько его. Бесспорно, что в том числе и на моем багаже выиграно чемпионство. А в том, что они закладывали на этот сезон, ничего выдающегося не видно. На европейской арене мы удачно выступали, выходили с первого места, забивали по три гола...

Смородская была президентом железнодорожников в период с июля 2010 по август 2016 года. (Игорь Новиков)

Геркус объявил об уходе из "Локо"