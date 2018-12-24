Ольга Голодец: "Нельзя проводить матчи при -14, мы это знаем и хорошо помним"

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила, что нужно запретить проведение футбольных матчей при низких температурах.

- Конечно, у нас есть проблемы, мы часто обсуждаем их и с федерациями: например, по составлению календаря, - сказала Голодец в эфире "России-24". - Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли. При минус 14 матчи проводить нельзя, мы это все знаем и хорошо помним. Я надеюсь, что РФС в своем обновленном составе сможет решить целый ряд проблем, который еще предстоит решить в футболе.

В первой части чемпионата России сезона-2018/19 был прецендент с матчем "Енисей" - "Ахмат", который прошел при температуре -14,9 градуса. Голкипер гостей Давид Юрченко назвал эту игру "издевательством над спортсменами и болельщиками". По существующим нормативам, матч можно отменить только в том случае, когда температура на улице опускается ниже -15 градусов.