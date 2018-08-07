Ольга Голодец: "ЧМ-2018 вызвал повышенный интерес к чемпионату России"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец назвала уникальной посещаемость матчей чемпионата России на старте сезона. По ее мнению, непосредственное влияние на это оказал прошедший в стране летом чемпионат мира.

– У нас после чемпионата мира прошло 15 матчей (по состоянию на 5 августа, 16-й матч прошел накануне. – Прим. "СЭ"), – цитирует ТАСС Голодец. – Они показали уникальную посещаемость, более 400 тысяч человек посетило эти матчи. На многих играх была полная загрузка стадионов.

Также она отметила, что матч за Суперкубок России "Локомотив" - ЦСКА (0:1 д.в.), прошедший в Нижнем Новгороде, также собрал аншлаг.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала Франция. Сборная России впервые в новейшей истории вышла в плей-офф и дошла до 1/4 финала турнира.