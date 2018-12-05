Ольга Бузова о Кокорине и Мамаеве: "Лишить их карьеры - все равно что отрезать мне язык"

Певица и телеведущая Ольга Бузова - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара " Павла Мамаева. Напомним, футболисты были оставлены под стражей до 8 февраля.

- Мне было жалко ребят. Они попали в такую ситуацию. Попутал их змей или еще кто-то. Кокорина Сашку я очень хорошо знаю. Я знаю его с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний. Он еще молодой и где-то еще глупый парень, - сказала Бузова в эфире программы "Прямой эфир" Андрея Малахова на канале "Россия 1". - И когда в такую ситуацию попадают не только они, но и их семьи, на которые обрушилось столько злости от людей. Страдают жены, матери. Когда я вижу слезы матери, мне плохо становится. Конечно, какое-то наказание должно быть, чтобы такое не поощрялось. Но разговоры о том, чтобы лишить их карьеры... Лишить карьеры футболиста - это как отрезать мне язык. Пускай это будет уроком для молодежи, что нужно держать себя в руках. Даже если какие-то потасовки - нужно контролировать себя. Ты публичный человек.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля: Live!