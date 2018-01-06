Ольга Бузова: "Не зря я болею за "Спартак"

Телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Инстаграме опубликовала татуировку своего поклонника, на которой телезвезда изображена в форме "Спартака". Также она заявила, что готова стать тренером сборной России перед чемпионатом мира-2018.
"Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что "Мало половин" одна из его любимых песен. Не зря я болею за "Спартак". Все складывается. Кстати, мне идет ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера "Сборной России". Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, устроим сейчас с вами переворот в футболе России. Поверьте, а мотивировать я умею", - написала Бузова.
Напомним, что бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов является полузащитником "Локомотива". Они расстались в 2016 году после четырех лет брака.
Оставлю это здесь 💣 мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно 😝 Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус ❤💟 Квинси Промес недавно в интервью заявил, что #малополовин одна из его любимых песен 💣 Не зря я болею за "Спартак" 🔴⚪️ все складывается 🤣Кстати, мне идёт ваша форма 🥋 Ну вот я и поняла чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба 😂🤪🤗 а там не далеко и до тренера "Сборной России" 😈🧐 Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года 😈🙈😂 А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, утроим сейчас с вами переворот в футболе России ⚽ Поверьте, а мотивировать я умею 🤙🏻 🚀🚀🚀 P.S. И спасибо автору 😘 не знаю кто вы, но мне очень приятно 🤙🏻
RSDsouth
Армавир сегодня гуляет - да же КАРПИН не смог поднять их ФК на такой уровень !
13:48
Нефилим
Панов, Кафельников, алкаш Назаров, Бузова - великая плеяда болельщиков Спартака.
13:30
Нефилим
Не, ну а за какой клуб могла бы еще болеть Бузова? С таким интеллектом и уровнем культуры? Только за Спартак, тут даже вариантов нет никаких.
13:29
Хидетоши Наката
Клуб не виноват, что такие персонажи как Бузова, Назаров, Трубач и прочие пиарятся на его названии и нормальные люди это понимают... ____________ У Питера например такая же проблема с Шнуровым. Сомневаюсь, что много людей в восторге от того, что клуб может ассоциироваться с мужиком с откляченным задом, который рекламирует средство от мужского бессилия.
13:28
ЗА Россию!
Бузова решила попиариться,вот и все.
13:18
wedes
Элита страны топит за Спартак. Надеюсь Бузова запишет новый гимн команды и споёт его вместе с Поклонской под аккомпанемент Коли Трубача.
13:07
баламошка
Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера "Сборной России". ///////////////////////Бугага)) Этот удар для нашей секты ужасней, чем 0-7))
12:50
Serenky25
Собчак 100 процентов. Это даже не смешно.
12:44
dt
#олябузим
12:34
Serenky25
Вот расскажу как я начал болеть за Спартак. Меня ребенка взяли на футбол. В лужу. В 1989 году. СПАРТАК ДИНАМО КИЕВ. И гол Валеры Шмарова. Я ПРОСТО НЕ МОГ БЫТЬ ФАНАТОМ ДРУГОЙ КОМАНДЫ
12:32
Бу-га-га!
Кто следующий в любви признается?))) Кончита Вурст?)))
12:32
Serenky25
Все пиляти собрались Поклонская и эта еще...у реально уважаю ЦСКА, Динамо, Локомотив и даже Зенит. В меру конечно. Но кафель идиот..и тут и Поклонская и Бузова...позорище какое
12:24
Бу-га-га!
)))) Действительно, не зря.)))) Курица.)))
12:21
KoHb-83
проводницы вздохнули с облегчением) теперь это недоразумение российского шоу бизнеса переоделось в народные цвета)
12:19
serzheo
Ухахахахах))))
12:11
alex-ls
игорек, меня стошнило :D
12:06
детлеф
нннеееееееееееееееееееееееееееееееееетт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12:06
Igrok Igorek
Хорошо, что я не болею за "Спартак". Иначе меня сейчас бы стошнило...
12:02