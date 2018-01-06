12:00 | Футбол — РФПЛ

Ольга Бузова: "Не зря я болею за "Спартак"

Татуировка поклонника Ольги Бузовой. Фото instagram.com
Татуировка поклонника Ольги Бузовой. Фото instagram.com
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Телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Инстаграме опубликовала татуировку своего поклонника, на которой телезвезда изображена в форме "Спартака". Также она заявила, что готова стать тренером сборной России перед чемпионатом мира-2018.

"Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что "Мало половин" одна из его любимых песен. Не зря я болею за "Спартак". Все складывается. Кстати, мне идет ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера "Сборной России". Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, устроим сейчас с вами переворот в футболе России. Поверьте, а мотивировать я умею", - написала Бузова.

Напомним, что бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов является полузащитником "Локомотива". Они расстались в 2016 году после четырех лет брака.

 

Оставлю это здесь 💣 мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно 😝 Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус ❤💟 Квинси Промес недавно в интервью заявил, что #малополовин одна из его любимых песен 💣 Не зря я болею за "Спартак" 🔴⚪️ все складывается 🤣Кстати, мне идёт ваша форма 🥋 Ну вот я и поняла чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба 😂🤪🤗 а там не далеко и до тренера "Сборной России" 😈🧐 Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года 😈🙈😂 А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, утроим сейчас с вами переворот в футболе России ⚽ Поверьте, а мотивировать я умею 🤙🏻 🚀🚀🚀 P.S. И спасибо автору 😘 не знаю кто вы, но мне очень приятно 🤙🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 5, 2018 at 10:01 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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RSDsouth

Армавир сегодня гуляет - да же КАРПИН не смог поднять их ФК на такой уровень !

13:48

Нефилим

Панов, Кафельников, алкаш Назаров, Бузова - великая плеяда болельщиков Спартака.

13:30

Нефилим

Не, ну а за какой клуб могла бы еще болеть Бузова? С таким интеллектом и уровнем культуры? Только за Спартак, тут даже вариантов нет никаких.

13:29

Хидетоши Наката

Клуб не виноват, что такие персонажи как Бузова, Назаров, Трубач и прочие пиарятся на его названии и нормальные люди это понимают... ____________ У Питера например такая же проблема с Шнуровым. Сомневаюсь, что много людей в восторге от того, что клуб может ассоциироваться с мужиком с откляченным задом, который рекламирует средство от мужского бессилия.

13:28

ЗА Россию!

Бузова решила попиариться,вот и все.

13:18

wedes

Элита страны топит за Спартак. Надеюсь Бузова запишет новый гимн команды и споёт его вместе с Поклонской под аккомпанемент Коли Трубача.

13:07

баламошка

Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера "Сборной России". ///////////////////////Бугага)) Этот удар для нашей секты ужасней, чем 0-7))

12:50

Serenky25

Собчак 100 процентов. Это даже не смешно.

12:44

dt

#олябузим

12:34

Serenky25

Вот расскажу как я начал болеть за Спартак. Меня ребенка взяли на футбол. В лужу. В 1989 году. СПАРТАК ДИНАМО КИЕВ. И гол Валеры Шмарова. Я ПРОСТО НЕ МОГ БЫТЬ ФАНАТОМ ДРУГОЙ КОМАНДЫ

12:32

Бу-га-га!

Кто следующий в любви признается?))) Кончита Вурст?)))

12:32

Serenky25

Все пиляти собрались Поклонская и эта еще...у реально уважаю ЦСКА, Динамо, Локомотив и даже Зенит. В меру конечно. Но кафель идиот..и тут и Поклонская и Бузова...позорище какое

12:24

Бу-га-га!

)))) Действительно, не зря.)))) Курица.)))

12:21

KoHb-83

проводницы вздохнули с облегчением) теперь это недоразумение российского шоу бизнеса переоделось в народные цвета)

12:19

serzheo

Ухахахахах))))

12:11

alex-ls

игорек, меня стошнило :D

12:06

детлеф

нннеееееееееееееееееееееееееееееееееетт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12:06

Igrok Igorek

Хорошо, что я не болею за "Спартак". Иначе меня сейчас бы стошнило...

12:02