Ольга Бузова: "Не зря я болею за "Спартак"

Телеведущая Ольга Бузова на своей странице в Инстаграме опубликовала татуировку своего поклонника, на которой телезвезда изображена в форме "Спартака". Также она заявила, что готова стать тренером сборной России перед чемпионатом мира-2018.

"Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно. Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что "Мало половин" одна из его любимых песен. Не зря я болею за "Спартак". Все складывается. Кстати, мне идет ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья - стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера "Сборной России". Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, устроим сейчас с вами переворот в футболе России. Поверьте, а мотивировать я умею", - написала Бузова.

Напомним, что бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов является полузащитником "Локомотива". Они расстались в 2016 году после четырех лет брака.