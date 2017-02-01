Олейников вернулся в расположение ЦСКА

Полузащитник Иван Олейников сегодня вернулся в расположение первой команды ЦСКА, сообщает клубная пресс-служба. Футболист был вызван из молодежного коллектива по причине нехватки футболистов.

– Шестого и седьмого февраля нам играть два товарищеских матча подряд, – сказал главный тренер команды Виктор Гончаренко. – Вследствие того, что несколько футболистов продолжают восстановление, в данный момент нам не хватает игроков. Поэтому мы призвали Олейникова, который уже работал с командой на первом сборе.