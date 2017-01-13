Олег Яровинский: "Уверен, достигнем компромисса с Тошичем"

Спецкор "СЭ" поговорил с начальником селекционного отдела ЦСКА, который находится рядом с командой на сборе в Испании.
С Тошичем до сих пор не продлен контракт, хотя до истечения осталось полгода. Что будет дальше?
– У нас хороший контакт с ним и с его агентом. Зоран – наш родной человек. Уверен, мы найдем компромиссное решение.
– Компромисс – это продление договора?
– Да.
– Разговоры про переход Тошича в "Трабзонспор" имели под собой реальную почву?
– Вокруг наших футболистов количество слухов, особенно в межсезонье, всегда превышает пределы разумного. Если бы их, слухи, можно было измерять килограммами, вес получился бы запредельным. Слухи мы не комментируем. (Дмитрий СИМОНОВ)
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