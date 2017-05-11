Олег Яровинский: "У ЦСКА были предложения по Витинью, но мы их даже не рассматривали"

Спортивным директор ЦСКА Олег Яровинский в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" рассказал о трансферной политике армейцев. Руководитель рассказал о возвращении защитника Виктора Васина и нападающего Витинью.

– Пользуясь случаем, хотел бы раз и навсегда развеять непонятно кем выдуманный стереотип: мол, уходящие в другие клубы игроки ЦСКА назад никогда не возвращаются, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Яровинского. – Это неправда! Последние примеры, как вы сами справедливо заметили, только подтверждают, насколько полезной может быть временная командировка в другой клуб. Что касается Васина, то изначально мы отдавали его в "Уфу" до лета. Однако в соглашении был прописан пункт о необходимости досрочного возвращения зимой, если наш клуб посчитает это нужным.

Мы очень серьезно относимся к подобным ситуациям, хотя обычно предпочитаем отправлять футболистов в аренду на целый сезон. Другое дело, что именно в случае с Васиным держали в уме возможность подобного развития событий. Виктор Михайлович Гончаренко, возвращаясь в ЦСКА, сразу сказал, что хочет досрочно вернуть Васина из "Уфы".

Витинью мы и раньше планировали взять на зимние сборы в Кампоамор. Аренда в "Интернасьонале" закончилась в декабре прошлого года. Игра футболиста в течение сезона говорила о том, что бразилец явно прогрессирует.

– По нему были предложения из других клубов?

– Были, но мы их даже не рассматривали. Перед началом сборов обсуждали трансферную политику, и Гончаренко заявил, что намерен поработать с Витинью. Что он с успехом и делает.