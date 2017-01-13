Олег Яровинский: "Проблемы Витинью были не в холоде. Надеюсь, он их изжил"

Спецкор "СЭ" поговорил с начальником селекционного отдела ЦСКА, который находится рядом с командой на сборе в Испании.

– Витинью вернулся в ЦСКА. Бразилец стал другим?

– На мой взгляд, он сейчас приехал взрослым, возмужавшим человеком. Витинью с огромным желанием работает на тренировках. И сказал мне, что приехал сюда играть и, наконец-то, оправдать все те надежды, которые мы с ним связываем. Потому что играть в футбол он умеет. Я это говорил всегда. Даже когда его нещадно – и на мой взгляд незаслуженно – критиковали. Продолжаем верить в Витинью. Тренерский штаб будет искать для него оптимальную позицию на поле. Этот очень талантливый парень обязательно принесет нам большую пользу.

– В начале карьеры в ЦСКА у Витинью, насколько знаю, была загвоздка с женой и их маленьким ребенком. Теперь он собирается перевезти в Россию семью?

– Мне он сказал, что приезжает вместе с ними и собирается пустить корни в нашей стране, насколько это возможно, естественно.

– Вот оно что. А не будет так, что Витинью из испанских "плюс 17" приедет в российский дубак и сразу расхочет пускать корни в снег?

– Знаете, я не связываю определенные проблемы Витинью с мифическим холодом в России.

– Холод вполне себе реальный.

– Но дело не в нем! Витинью, поверьте, не страдает от мороза или ветра. На мой взгляд, "погода в России" – избитый журналистский штамп. Давайте расскажем еще, что русские футболисты лучше переносят холода, чем английские, немецкие или бразильские. Я вас уверяю, все футболисты хотят играть на отличных полях в хорошую погоду, и от национальности это совершенно не зависит.

А сложности Витинью были скорее психологические, даже комплексные. Надеюсь, он их изжил. (Дмитрий СИМОНОВ)

Олег Яровинский: "Витинью собирается пустить корни в России"