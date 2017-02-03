Олег Яровинский: "Потолок зарплат? Такая практика существует для молодежки ЦСКА"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский подчеркнул, что трансферная политика клуба проходит взвешенно и продумано. По его словам, армейцы отдают в аренду молодых футболистов, на которых рассчитывают в будущем.

- Клубы РФПЛ в этом сезоне обращались к вам по поводу аренды молодых игроков - Чалова, Жамалетдинова, Гордюшенко? - вопрос Яровинскому.

- Мы отдаем в аренду тех футболистов, которые нам нужны. И делаем это очень взвешенно и продумано. Задачи избавиться от них нет. Сейчас тренерский штаб считает, что перечисленная вами молодежь должна находиться здесь. И для клуба это просто великолепно!

- Что им нужно, чтобы не повторить не слишком удачный путь Константина Базелюка?

- Кстати, с вами не соглашусь. Базелюк сейчас стал твердым игроком стартового состава "Эшторила", что нас не может не радовать. Как не повторить ошибок? Вы знаете, они все разные люди, у них у всех разные судьбы, отношение к футболу, разные позиции на поле. Поэтому что-то загадывать бессмысленно.

Любые сравнения - как положительные, так и отрицательные - это больше уже журналистская работа. В футболе очень много всяких нюансов, которые влияют на судьбу игрока. Сейчас мы довольны тем, как они работают и прогрессируют.

- Нужно ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов?

- А в ЦСКА такая практика для молодежи существует. Есть определенная шкала, исходя из которой мы и работаем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Олега Яровинского