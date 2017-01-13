Олег Яровинский: "Поразил трансфер Витселя в Китай"

Спецкор "СЭ" поговорил с начальником селекционного отдела ЦСКА, который находится рядом с командой на сборе в Испании.

– Какой трансфер этой зимой вас поразил?

– Честно говоря, сильно был удивлен трансфером Витселя. Великолепное, просто шикарное решение с точки зрения "Зенита". А вот со стороны игрока… У него был, черт побери, крайне трудный выбор! Ясно, что многие Витселя критиковали – за то, что выбрал длинный рубль. Точнее, доллар. Но… уж больно доллар длинный.

– А что он выбирал, переходя в "Зенит" из "Бенфики"? Не то же самое?

– Нет, переход из Португалии в Россию я бы не называл "шагом назад". Что касается Китая, то такие деньги, как там вращаются, вызывают не то чтобы зависть – завидовать некрасиво – но чувство удивления.

– Китай – это надолго? И не разрушат ли гигантские китайские деньги весь мировой футбол. У них нет финансовых ограничений, в отличие от Европы, нет общепринятых трансферных окон.

– Китай – в принципе необычная цивилизация. Исторически китайцев всегда было гораздо больше, чем жителей других стран. И наверное, при желании они могли бы кого-то захватить, имея колоссальное численное преимущество. Но Китай практически никогда не занимался экспансией. Поэтому пытаться предугадать их дальнейшие поступки – дело неблагодарное. Наши предки много веков пытались это сделать, но не могли. Остается просто с интересом наблюдать – что будет. (Дмитрий СИМОНОВ)

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