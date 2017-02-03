Олег Яровинский: "Переход Ивановича в "Зенит" - усиление и для клуба, и для чемпионата России"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский подчеркнул, что клуб не завидует "Зениту", который подписал контракт с защитником Браниславом Ивановичем, игравшим в "Челси". Специалист уверен, что 32-летний серб - усиление для сине-бело-голубых.

- Переход Бранислава Ивановича в "Зенит" - трансферная бомба на российском трансферном рынке? - вопрос Яровинскому.

- Я к Браниславу отношусь с огромным уважением. На мой взгляд, это великолепный футболист. Чем больше в нашу лигу будут приезжать игроки такого уровня, тем лучше для всех. Это - однозначно усиление и "Зенита", и всего чемпионата.

- Не завидуете "Зениту", который заполучил такого защитника?

- Мы вообще никогда никому не завидуем. У нас есть свои игроки. Нужно смотреть на себя. А завидовать - удел слабых.

- Ведется ли работа по новым контрактам братьев Березуцких?

- Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич - ключевые футболисты ЦСКА. Ключевые и очень важные. Вот и все, что могу сказать по этому поводу.

- Почему не клуб пока не продлил договор с Тошичем?

- Мы с ним на контакте. У нас хорошее взаимодействие, общение. Больше пока сказать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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