20:56 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Яровинский: "Переход Ивановича в "Зенит" - усиление и для клуба, и для чемпионата России"

0
0
0
3

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский подчеркнул, что клуб не завидует "Зениту", который подписал контракт с защитником Браниславом Ивановичем, игравшим в "Челси". Специалист уверен, что 32-летний серб - усиление для сине-бело-голубых.

 
Бранислав ИВАНОВИЧ (слева) против Александра КОКОРИНА.Шандор Варга: "Ивановичу можно платить 5 миллионов. Мариу Фернандес - не игрок для "Челси"

- Переход Бранислава Ивановича в "Зенит" - трансферная бомба на российском трансферном рынке? - вопрос Яровинскому.

- Я к Браниславу отношусь с огромным уважением. На мой взгляд, это великолепный футболист. Чем больше в нашу лигу будут приезжать игроки такого уровня, тем лучше для всех. Это - однозначно усиление и "Зенита", и всего чемпионата.

- Не завидуете "Зениту", который заполучил такого защитника?

- Мы вообще никогда никому не завидуем. У нас есть свои игроки. Нужно смотреть на себя. А завидовать - удел слабых.

- Ведется ли работа по новым контрактам братьев Березуцких?

- Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич - ключевые футболисты ЦСКА. Ключевые и очень важные. Вот и все, что могу сказать по этому поводу.

- Почему не клуб пока не продлил договор с Тошичем?

- Мы с ним на контакте. У нас хорошее взаимодействие, общение. Больше пока сказать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Олега Яровинского

Опрос

Какой из трансферов клубов РФПЛ "на вход" зимой-2017 вы считаете наиболее значимым?
голосовать
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

spartak ekspress

не догоню вот чето какое это усиление для чемпионата то? если бы он пошел в амкар или томь а так все в газовый пул

23:25 3 февраля

Der schwein

Когда Кристинке будет под 35, он тоже за пятёру приедет усилить наш чемпионат:)))

22:05 3 февраля

spetrov

Чем больше в нашу лигу будут приезжать игроки такого уровня, тем лучше для всех - точно. Та самая конкуренция, которая никому еще не мешала.

21:03 3 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ